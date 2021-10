Sophie Scholls Leben bewegt Zuhörer bei Lesung in Zusmarshausen

Plus Autor Tim Pröse erzählte bei seiner Lesung die Geschichte der Widerstandskämpferin Sophie Scholl. Dabei kommen auch unbekanntere Seiten ihres Lebens zur Sprache.

Es war ein sehr bewegender und nachdenklich machender Abend in der Alten Posthalterei. Spiegel-Bestsellerautor Tim Pröse erzählte sehr gefühlvoll die Geschichte von Sophie Scholl, einer Heldin, die am 9. Mai 100 Jahre alt geworden wäre. Begleitet wurde er von der charmanten Astrid Münder, die die Lieblingslieder von Sophie Scholl einstudiert und neu interpretiert hat: "Durch die Felsen, durch die Lande", ein russisches Wiegenlied, das unter den Nazis verboten war, oder auch "Summertime", "Das gibt's nur einmal" und "Die Gedanken sind frei", bei dem das Publikum mitsingen durfte.