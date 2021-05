Zusmarshausen

03.05.2021

Stammgäste, Schwindler, Steinewerfer - Aus dem Leben einer Tankstellen-Betreiberin

Plus Über den Waschanlagen-Pinkler kann Tankstellenbetreiberin Michaela Morhart mittlerweile lachen. Über andere Aufnahmen ihrer Überwachungskamera nicht.

Von Philipp Kinne

Ein Auge wirft Michaela Morhart immer an die Zapfsäulen. Wer kommt als Nächstes? Die Betreiberin der Avia-Tankstelle in Zusmarshausen hat in all den Jahrzehnten hinter der Kasse ein gutes Gespür für die Menschen. Etwa 700 Kunden kommen jeden Tag in ihr Geschäft. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Vom netten Stammgast bis zum Tank-Schwindler ist alles dabei. Morhart gibt Einblick in den teils kuriosen Alltag an der Zapfsäule.

Themen folgen