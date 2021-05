Zusmarshausen

Wegen Hüttenbrand wird Zusmarshauser Ortsdurchfahrt gesperrt

Die Polizei meldet einen Hüttenbrand am Samstag in Zusmarshausen.

Eine Gartenhütte geriet in Zusmarshausen am Samstag in Brand. Die Feuerwehren aus mehreren Ortsteilen mussten zur Brandbekämpfung anrücken.

Brand einer Gartenhütte: Am Samstag stellte die 35-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Zusmarshausen fest, dass der überdachte Unterstand einer Gartenhütte in Brand geraten war. Der Unterstand diente als Abstellplatz für die Biotonne, Rest- und Altpapiertonne. Vermutlich sei der Brand in der Rest- oder Altpapiertonne ausgebrochen, so die Polizei. Genauer konnte dies nicht geklärt werden. Durch das Feuer verbrannten die Rest- und Altpapiertonnen sowie die Holzverkleidung und die Überdachung der Gartenhütte. Der Sachschaden beträgt circa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Gabelbach mit 35 Mann, aus Gabelbachergreut mit 15 Mann und aus Zusmarshausen mit 25 Mann im Einsatz. Die Ortsdurchfahrt musste während der Brandbekämpfung für circa 45 Minuten komplett gesperrt werden. (lig)

