Kabarett in Wörleschwang: "Mänsch Männer"

Der Abend mit Käthe Kächele verspricht tiefe Einblicke ins Wesen des schwäbischen Mannes.

"Mänsch Männer" heißt das Soloprogramm, mit dem Käthe Kächele am Donnerstag, 21. Oktober, im Kultur-Stadl von Wörleschwang haltmacht. Beginn ist um 18.30 Uhr, Einlass eine halbe Stunde vorher.

Ute Landenberger als Käthe Kächele vom Duo "die Kächeles" nimmt in ihrem Soloprogramm "Mänsch Männer!" die Unzulänglichkeiten ihres eigenen Mannes und die der schwäbischen Männer im Allgemeinen aufs Korn. Dabei bleibt kein Thema unberührt. Sei es die dem Schwaben eigene Gemütlichkeit, seien es die Leiden der Männer beim kleinsten Anflug eines Unwohlseins, ihre angeborene Ungeschicklichkeit oder ihr begnadetes Talent, sich vor der Arbeit zu drücken.

Das Publikum erfährt auf ironische Art, dass auch die Männer in die Wechseljahre kommen und unter welchen Symptomen sie dabei zu leiden haben.

Auch das Thema Erotik im Eheleben der Schwaben bleibt nicht unbehandelt. Käthe beschreibt, was Frau alles anstellen muss, um den etwas trägen schwäbischen Ehemann in Schwung zu bringen und auch zu halten.

In ihrem Soloprogramm ist und spielt Ute Landenberger die Käthe Kächele, die man seit über 15 Jahren vom Duo "die Kächeles" kennt. Ihren Göttergatten lässt sie allerdings an diesem Abend zu Hause. (AZ)

Lesen Sie dazu auch