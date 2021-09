Zusmarshausen

18:00 Uhr

Youtuber startet 24-Stunden Aktion mit E-Auto in Zusmarshausen

Andreas Haehnel fährt mit drei weiteren Fahrern am Wochenende 24 Stunden mit dem E-Auto zwischen Zusmarshausen und Odelhausen hin und her.

Plus Klappt das? Ganze 24 Stunden will Andreas Haehnel mit einem Elektroauto zwischen Zusmarshausen nach Odelzhausen hin- und herfahren. Was hinter der Aktion steckt.

Von Katja Röderer

Wie viele Kilometer schafft ein Elektro-Auto in 24 Stunden? Das will Andreas Haehnel am Wochenende herausfinden. Dafür fährt der Youtuber mit drei Mitstreitern, die er immer nur "die Jungs" nennt, einen ganzen Tag lang von der Sortimo-Stromtankstelle in Zusmarshausen nach Odelzhausen und zurück. Im E-Auto natürlich. Jeder Kilometer kommt einem guten Zweck zugute. Das dürfte nicht nur die Tesla-Fahrer interessieren.

