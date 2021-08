Zusmarshauser Christkindlmarkt schon früh im Jahr abgesagt

Bereits mitten im Sommer ziehen die Organisatoren des Zusmarshauser Christkindlmarkts die Reißleine. Grund sind die Corona-Auflagen.

Abgesagt hat das Organisationsteam für den Christkindlmarkt in Zusmarshausen die Veranstaltung für den kommenden Advent. Das geht aus einer Erklärung von Rudi Demharter hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Darin schreibt Demharter, dass schon einige Anfragen eingegangen seien, aufgrund derer man nun reagiere.

Als Grund für die frühzeitige Absage schon im August werden die Corona-Auflagen genannt. Demharter: "Schon bei den aktuell niedrigen Inzidenzwerten wären die Auflagen nicht einhaltbar. Wenn die Werte steigen - wie zu erwarten ist- gelten noch strengere Auflagen." Als Beispiel nannte Demharter Abstandsregeln, Zugangskontrollen oder Stände, die in weitem Abstand aufgestellt werden müssten.

Demharter: "Bei unseren beengten Platzverhältnissen ist es daher praktisch gar nicht möglich, die Veranstaltung durchzuführen. Wir sind auch personell nicht in der Lage, all diese Bestimmungen und Auflagen zu überwachen. Unser Christkindlmarkt lebt im Wesentlichen davon, dass die Besucher sich in entspannter Runde treffen und das vielfältige Angebot zwanglos genießen können."

Auch im vergangenen Jahr hatte die Veranstaltung abgesagt werden müssen. Der bislang letzte Christkindlmarkt in Zusmarshausen fand Ende 2019 statt und bracht mehr als 13.000 Euro für wohltätige Zwecke ein. (AZ)