14:12 Uhr

Zusmarshausen: Zwei Gewehre gestohlen

An einem Schießstand in Zusmarshausen wurden zwei Gewehre gestohlen.

An einem Schießstand in Zusmarshausen wurden Waffen gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Kripo ermittelt in Zusmarshausen wegen Waffendiebstahls. Am Mittwoch hielten sich im Rahmen einer Schießausbildung mehrere Zeugen auf dem Gelände eines umzäunten Schießstandes in Zusmarshausen auf. Der Schießstand befindet sich in einem bewaldeten Gebiet südlich der Autobahn A8 (Verlängerung der Waldstraße, Höhe Autobahnbrücke).

Zwei Gewehre gestohlen:Täter klettert über Zaun

Laut derzeitigen Ermittlungserkenntnissen der Polizei überstieg ein Unbekannter in der Zeit zwischen 12.10 Uhr und 13 Uhr während des Ausbildungsbetriebs den Zaun und entwendete aus einem Gebäude zwei Langwaffen. Die Kripo Augsburg bittet unter Telefon 0821/323-3810 um Hinweise. (kar)

Themen folgen