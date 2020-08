vor 34 Min.

Zusmarshausen hübsch rausgeputzt

Zeigt her eure Tüten! Mehr als 40 fleißige Müllsammler waren in Zusmarshausen unterwegs.

Mehr als 40 Kinder sammeln Müll

Den Eltern beim Straßekehren helfen? Unbeliebt! Das Kinderzimmer aufräumen? Höchststrafe! Aber wenn fiz – Familien in Zusmarshausen – zum Müllsammeln aufruft, sind alle voll dabei!

Mehr als 40 Kinder haben in Kleingruppen mit Feuereifer Bierdeckel, Scherben, Taschentücher und Verpackungsmüll von Plätzen und Wegen und aus Büschen und Hecken gesammelt. Mit viel Geduld und Genauigkeit beförderten sie beispielsweise allein 15 Getränketüten unter den Trampolingittern am Generationenpark hervor.

Ganz besonders unangenehm sind den Kindern die unzähligen Zigarettenkippen aufgefallen, die überall zu finden waren.

Der Markt Zusmarshausen sagt in einer Mitteilung „Danke!“ an alle fleißigen Aufräumerinnen und Aufräumer und an die Mitarbeiter des Bauhofs, die den übel riechenden Müllberg gleich entsorgt haben. (AL)

