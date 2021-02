14:49 Uhr

Zwei Autos in Stadtbergen werden von Unbekannten zerkratzt

Wieder einmal haben es die Täter auf geparkte Autos abgesehen. Der Tatzeitraum lässt sich allerdings nicht mehr genau eingrenzen.

Zwei Autos sind in Stadtbergen beschädigt worden. Die Taten liegen möglicherweise bereits einige Tage zurück, die Halter haben die Schäden allerdings erst am Sonntag bemerkt.

In Leitershofen hat ein Unbekannter auf dem Dach eines grauen VW Golf ein großes "V" eingeritzt. Der Golf war seit Samstag in der Zeit zwischen 9.40 und 11.20 Uhr am Parkplatz des Friedhofs im Bereich Alte Gasse abgestellt. Der Sachschaden wird laut Polizei mit 1500 Euro beziffert. Ein roter Nissan (SUV) wurde in der Hagenmähderstraße im Bereich der 20er-Hausnummer an der rechten Fahrzeugseite verkratzt. Der Wagen stand dort seit dem 20. Januar, 18 Uhr. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. (thia)

Hinweise zu beiden Sachbeschädigungen werden von der Polizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegengenommen.

