31.12.2019

Zwei Jugendliche brechen acht Keller auf

Ein 14- und ein 16-Jähriger sind in Stadtbergen auf krimineller Tour unterwegs. Jetzt haben sie mächtig Ärger am Hals

Das dürfte ordentlich Ärger geben: Zwei 14- und 16-jährige Jugendliche haben am Sonntag hintereinander gleich mehrere strafbare Delikte begangen. „Sie haben hierbei die Bandbreite des Strafgesetzbuches reichlich ausgenutzt,“ teilt der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben, Siegfried Hartmann mit.

Zunächst forderten die beiden Jugendlichen gegen 20.15 Uhr zwei Skateboard-Fahrer (beide 13 Jahre alt) im Bereich der „Listle-Kreuzung“ an der Bgm.-Ackermann-Straße auf, sie doch auch einmal fahren zu lassen. Einer der 13-Jährigen kam diesem Anliegen nach, wollte dann aber wieder sein Board zurückhaben. Das wiederum war dem 16-Jährigen nicht Recht, weshalb er dem Schüler Schläge androhte und das Board an sich nahm. Dann entriss er dem zweiten Skateboard-Besitzer ebenfalls sein Gefährt, woraufhin beide 14- und 16-Jährigen mit ihrem Diebesgut in Richtung Marktkauf-Parkplatz flüchteten.

Doch damit war noch nicht genug: Anschließend schlugen die beiden im Hangweg in Stadtbergen an einem geparkten Honda die Seitenscheibe ein und hinterließen dabei einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Dann entwendete das Duo ein in der Straße „Am Leiterle“ abgestelltes Mofa, mit dem sie dann gegen 21.30 Uhr offenbar zu ihrem nächsten Tatort in derselben Straße fuhren. Die beiden brachen in einem Mehrfamilienhaus insgesamt acht Kellerabteile auf, aus denen sie unter anderem einen Koffer und Alkoholika an sich nahmen. Hierbei wurden sie allerdings von einem der bestohlenen Bewohner ertappt und mussten flüchten. Vorher haben die Jugendlichen den Mann laut Polizei aber noch mit Worten bedroht.

Kurz Zeit später war der Streifzug dann beendet: Das flüchtige Duo konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung von Polizeikräften festgenommen werden.

Nach den Vernehmungen bei der Kriminalpolizei im Beisein ihrer Eltern durften diese ihre Sprösslinge wieder mit nach Hause nehmen.

Gegen die beiden 14- bzw. 16-Jährigen wird nun unter anderem wegen der im Raum stehenden Raubdelikte, wegen Diebstahls eines Mofas, wegen Sachbeschädigung und der begangenen Kelleraufbrüche ermittelt. (kar)

