Zwei Thierhauptener machen individuelle Reiseträume wahr

Plus Vom Lechtal aus organisieren Stephanie Fitz und Martin Pundt für ihre Kunden ganz eigene Touren. In weiter Ferne suchen die Geschwister dafür spezielle Unterkünfte und unbekannte Ziele.

Das Geschwisterduo Stephanie Fitz und Martin Pundt ist eigentlich in die Fußstapfen ihres Vaters getreten. Nur wie sie diesen Weg beschritten haben und vor allem auch die Richtung, in die sie marschieren, führt sie buchstäblich auf zwei unterschiedliche Kontinente. Martin Pundt nimmt regelmäßig den Flieger nach Westkanada und Alaska. Wenn Schwester Stephanie Fitz beruflich reist, geht es für sie nach Südafrika.

Vor Ort sind sie dann im jeweiligen Land, um spezielle Unterkünfte zu besuchen, geheime Touristenziele aufzuspüren und um mit diesem Wissen dann ihren Kunden individuelle Reisekonzepte anzubieten – und zwar von der Invatarru GmbH in Thierhaupten aus. Seit Juni 2019 bringen sie eben dort, im Lechtal, Privates und Berufliches unter einen Hut oder vielmehr unter ein Dach.

Geschwister suchen Ort für gemeinsames Unternehmen

Auf der Suche nach einer gemeinsamen Bleibe, in der sie Leben und Arbeiten kombinieren könnten, trafen sich die 52-jährige Stephanie Fitz und ihr zwei Jahre älterer Bruder in Thierhaupten. Sie hatte zuvor im Meitinger Ortsteil Erlingen gewohnt und wollte die Nähe zur alten Heimat bewahren. Ihr 54-jähriger Bruder wollte raus aus der Großstadt München, den Draht dorthin aber nicht verlieren.

Gebürtig stammt das Geschwisterpaar aus Buxtehude in Niedersachsen. 1978 zogen sie nach Ehingen an der Donau in Baden-Württemberg. Dass Stephanie Fitz, die ursprünglich den Beruf der Arzthelferin erlernt hat, als Traderin tätig war, Haushaltsauflösungen gemanagt hat und doch die meiste Zeit als Hausfrau und Mutter aktiv war, nun Golfreisen in Südafrika konzipieren und verkaufen würde, war kaum absehbar.

Schwester übernimmt vom Vater einen Teil des Geschäfts

Und doch folgte sie damit dem, was ihr Vater einst begonnen hat. Neben seinem eigenen Reisebüro in Baden-Württemberg baute er sich ein zweites Standbein auf – als Reiseanbieter für Golfreisen in Südafrika. Als er 75 Jahre alt wurde, entschied sich seine Tochter Stephanie dafür, diesen Teilbereich seines Geschäfts zu übernehmen. Das war im Jahr 2015. Damit landete die 52-Jährige endgültig in der Branche, die sie vor allem ihre Verkäuferleidenschaft ausleben lässt.

Martin Pundt konzipiert Reisen nach Kanada. Bild: Invatarru GmbH

Ihr Bruder Martin verschrieb seine berufliche Karriere hingegen bereits früh dem Tourismus. Nach Lehre und Studium zeichnete er für das Marketing des Münchner Flughafens verantwortlich und hob eine Firma aus der Taufe, die online die Vermittlung von Parkplätzen rund um den Flugplatz übernahm. Sein Job im Management bescherte ihm zwar die finanzielle Unabhängigkeit, aber keine berufliche Zukunftsperspektive, in der er langfristig glücklich werden würde. Stattdessen erwachte im Zuge eines Sabbaticals, einer mehrmonatigen Auszeit von der Arbeit, das er in Westkanada und Alaska verbrachte, seine Leidenschaft für diese Länder.

Bruder bekommt einen BuchAward

Mit den zwei Bausteinen, individuelle Golfreisen nach Südafrika anzubieten sowie Reisekonzepte nach Westkanada und Alaska zu konzipieren, gründete das Geschwisterduo dann im Jahr 2016 die Invatarru GmbH. Seither verläuft das Unternehmen keineswegs in parallelen Bahnen. Stephanie Fitz stürzt sich auf die Spezialitäten auf „ihrem“ Kontinent, beispielsweise auf Übernachtungsunterkünfte, die von deutschen Auswanderer betrieben werden und besonders beliebt sind, weil sich die ältere Generation der Golfer gern in der Muttersprache verständigt. Martin Pundt hingegen kam über die Anfrage beim Michael Müller Verlag – Pundt wollte hier einen Kanada- und Alaska-Reiseführer kaufen – zu einem Autorenvertrag, der ihm im Jahr 2020 den ITB Berlin BuchAward bescheren sollte. Seither fungiert sein Reiseführer über Westkanada und Süd-Ostalaska als sein „Reisekatalog“, verrät der 54-Jährige.

Was die Geschwister beruflich verbindet, ist das Angebot, Reisen zu konzipieren. In der Praxis bedeutet das, dass die Kunden selbst entscheiden, worin sie ihr Reisebudget investieren – in noble Unterkünfte oder Mehrbettschlafzimmer, um mehr Budget für Ausflüge zur Verfügung zu haben. Zudem lassen sich bei den Reisen immer auch individuelle Träume erfüllen wie das Treffen mit dem Briefmarkenklub oder die Brauereiführung in der Ferne. Zum Team gehört zudem eine Studentin, die sich einmal um Reiseangebote in Südafrika und am nächsten Tag um die nach Kanada kümmert.

Viele Kundentermine werden individuell vereinbart

Stephanie Fitz betreut viele Stammkunden, auch die Angebote auf ihrer Webseite kommen gut an. Martin Pundt hingegen bietet seine Reisekonzepte über seinen prämierten Reiseführer an sowie in Zusammenarbeit mit Touristikbüros.

Die Telefonzeiten des Unternehmens ohne Ladenbetrieb belaufen sich auf gerade mal sechs Stunden – am Montag, Mittwoch und Freitag. Die übrigen Kundentermine werden individuell vereinbart.

Und noch eine Sache eint die Geschwister: Den Donnerstag haben sie zu ihrem freien Tag erklärt. Während Stephanie Fitz dann ehrenamtlich tätig ist, ist Martin Pundt in Ravensburg (Baden-Württemberg) anzutreffen. Dort lehrt er an der Tourismushochschule. Auch als Pressesprecher und im Consulting ist Pundt tätig und verwirklicht so einen Traum eines möglichst facettenreichen Unternehmertums.