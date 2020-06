11:59 Uhr

Zwei Waschbären laufen auf der B300 einem Audifahrer vors Auto

Einen nicht alltäglicher Wildunfall hat es am Dienstagmorgen auf der B 300 gegeben.

Schreck in den frühen Morgenstunden: Zwischen Gessertshausen und Ustersbach springen plötzlich zwei Waschbären auf die Straße.

Einen nicht alltäglicher Wildunfall hat es am Dienstagmorgen auf der B 300 gegeben. Ein 31-jähriger Audi-Fahrer war laut Polizei um 3.05 Uhr von Gessertshausen in Richtung Ustersbach unterwegs. Kurz vor der Bushaltestelle an der Kreuzung Wollishausen/Kutzenhausen sprangen plötzlich von rechts zwei Waschbären auf die Fahrbahn.

Eines der Tiere prallte mit dem Audi zusammen, während der Andere über die Gegenfahrbahn von der Unfallstelle flüchtete. Der Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Der Waschbär hat den Zusammenstoß mit dem Audi nicht überlebt. (thia)

