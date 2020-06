vor 48 Min.

Zwei tödliche Unfälle im Augsburger Land in nicht einmal 24 Stunden

Plus In Langweid wird auf einem Hof ein einjähriger Bub von einer Familienangehörigen im Auto überrollt. Am nächsten Tag stirbt bei Gessertshausen ein Motorradfahrer.

Von Matthias Schalla

Der Start in die neue Woche hat im Augsburger Land einen tragischen Verlauf genommen. Binnen nicht einmal 24 Stunden verloren in Langweid und bei Gessertshausen bei zwei schrecklichen Unfällen zwei Menschen ihr Leben.

Die Menschen in Langweid und Umgebung sind immer noch fassungslos. Ein einjähriger Bub ist bei einem furchtbaren Unfall auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Anwesens so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Das Kind wurde nach Auskunft der Polizei von einer Familienangehörigen mit dem Auto überrollt. Die 63-jährige Frau fuhr den bisherigen Erkenntnissen zufolge mit ihrem Wagen auf dem Hof rückwärts. Unglücklicherweise gelangte der Bub beim Rangieren plötzlich in den toten Winkel und wurde von der Fahrerin nicht bemerkt.

Der Notarzt versuchte, den Einjährigen zu reanimieren

Die Frau übersah das Kind und erfasste es mit ihrem Fahrzeug. Dabei wurde der Bub von dem Auto überrollt und so schwer verletzt, dass ein sofort alarmierter Notarzt laut Polizei unverzüglich Reanimationsmaßnahmen einleiten musste. Dank dieser Soforthilfe konnte der Bub anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Augsburger Uniklinik geflogen werden. Doch jede Hoffnung war vergebens.

Der kleine Junge erlag nur kurze Zeit später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die unter Schock stehende Familie musste danach unverzüglich von einem Kriseninterventionsdienst betreut werden. Eine schwere Aufgabe hat auch die Polizei vor sich. Sie muss jetzt allein aus gesetzlichen Gründen eine Ermittlung einleiten.

Erst vor wenigen Tagen starb ein Motorradfahrer auf der B17

Das zweite Unglück passierte am Dienstag um kurz vor 9.25 Uhr auf der B 300. Dabei ist ein 60 Jahre alter Motorradfahrer noch an der Unfallstelle gestorben. Erst vor wenigen Tagen ist auf der B17 bei Königsbrunn ein weiterer Motorradfahrer nach einer Kollision mit einem Wagen gestorben. Auch in Gessertshausen war erneut ein Auto an dem Unfall beteiligt.

Nach Auskunft der Polizei war die 34-jährige Fahrerin auf der B 300 von Gessertshausen in Richtung Ustersbach unterwegs. An der Kreuzung Wollishausen/Kutzenhausen wollte sie nach bisherigen Erkenntnissen nach links in Richtung Wollishausen abbiegen. Mit im Auto saß ihr eineinhalbjähriger Sohn. Als die Frau abbiegen wollte, übersah sie offenbar den Motorradfahrer, der mit seiner Ehefrau auf dem Soziussitz aus Richtung Ustersbach kam. Der 60-jährige Kradfahrer konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und prallte frontal mit dem Mazda zusammen. Vermutungen, dass das Motorrad zu schnell gefahren ist, haben sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand und der Spurenlage vor Ort nicht bestätigt.

Der Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Bild: Marcus Merk

Ehefrau und Sozia des Motorradfahrers schwebt immer noch in Lebensgefahr

Bei dem Sturz zog sich der 60-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine 58-jährige Sozia-Fahrerin erlitt ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen. Mit dem Rettungshubschrauber und dem Auto kamen zwei Notärzte zur Erstversorgung an die Unfallstelle. Die Ehefrau wurde anschließend in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Gestern Nachmittag war ihr Zustand allerdings immer noch so kritisch, dass die Polizei ein Ableben nicht ausschließen konnte. Auch die Autofahrerin zeigte deutliche Schocksymptome und erlitt Airbag-Verletzungen. Das Kind im Auto blieb zwar unverletzt, wurde aber dennoch vorsorglich in die Kinderklinik überstellt.

An beiden Fahrzeugen ist jeweils ein Sachschaden von 10.000 Euro entstanden. Das Motorrad hat nur noch Schrottwert. Die B300 musste zwischen 9.45 und 13.55 Uhr zwischen Gessertshausen und Maingründel komplett gesperrt werden. Zur Absicherung und Sperrung waren die Feuerwehren Gessertshausen, Wollishausen und Margertshausen mit 26 Kräften im Einsatz.

Die B300 wurde zeitweise gesperrt. Bild: Marcus Merk

2019 gab es im ganzen Jahr drei tödliche Motorradunfälle

In der vergangenen drei Jahren lag die Zahl der tödlichen Unfälle im Augsburger Land stabil bei neun Opfern. Lediglich drei Kradfahrer waren laut Statistik der Polizei an den Unfällen im gesamten Jahr 2019 beteiligt.

