Zweifel am Autolift in die Tiefgarage

Gersthofer Bauausschuss lehnt ein Bauvorhaben an der Bahnhofstraße mehrheitlich ab

Von Gerald Lindner

Statt immer neue Baugebiete im Außenbereich auszuweisen, will die Stadt Gersthofen bevorzugt eine Verdichtung im innerstädtischen Bereich. Doch einem Bauvorhaben setzte der Bauausschuss nun zum wiederholten Male Grenzen.

Auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße soll statt eines kleinen Siedlungshäuschens ein Haus mit vier Wohnungen zwischen 78 und 168 Quadratmetern entstehen. Über einen Autolift gelangt man zu sieben Stellplätzen in der Tiefgarage unter dem Gebäude. Bereits im Frühjahr hatte der Bauausschuss dieses Vorhaben zurückgestellt. Denn die Ausschussmitglieder zweifelten daran, dass der Autolift wirklich benutzt wird. Stattdessen würden Autos wohl die Parkdichte in den engen anliegenden Straßen verschärfen, so die Befürchtung. Außerdem sei es an der stark befahrenen Bahnhofstraße gefährlich, wenn es einen Rückstau von Autos gebe, die auf den Autolift warten.

Die Bauverwaltung hatte daraufhin den Bauherrn zu einer Änderung veranlasst, die jetzt zu behandeln war. Auch hier bleibt für die Zufahrt zur Tiefgarage der Autolift, weil eine Rampe nach Auffassung des Planers nicht realisierbar sei. „Jedoch wurde nun eine Aufstellfläche vor dem Gebäude ausgewiesen, um einen Rückstau auf die Bahnhofstraße zu vermeiden“, stellte Stadtbaumeister Roland Schmidt den neuen Bauantrag vor. Bis auf einen sind nun alle Stellplätze in der Tiefgarage – anders als in vorigen Planungsvarianten. Dieser achte Stellplatz soll oberirdisch auf dem Grundstück nachgewiesen werden. Weil ein Meter breiter Grünstreifen zur Straße erhalten bleibt, würde das von der Bauverwaltung akzeptiert. Roland Schmidt schlug vor, dem Antrag mit einer Reihe von Auflagen zuzustimmen. Darunter war auch, dass nur vorwärts in den Autolift ein- und ausgefahren werden darf. Die Autos müssten also gegebenenfalls noch in der Tiefgarage wenden. Die Ausschussmitglieder waren mehrheitlich anderer Ansicht: „Wir glauben nicht an den Autolift“, sagte Peter Schönfelder (SPD/Grüne). „Wenn man die Umgebung betrachtet, sieht man, dass das Gebäude auch von der Gestaltung her deplatziert ist.“

Ähnlich sagte es auch Alois Pfiffner (W.I.R.). „Der Autolift ist keine gute Lösung – dafür ist die Bahnhofstraße viel zu stark frequentiert.“ Außerdem würden die Schubert- und Leharstraße durch die abgestellten Autos der künftigen Bewohner, welche die Tiefgarage nicht nützen, zusätzlich belastet.

„Der neue Antrag beinhaltet nur kosmetische Änderungen“, sagte Albert Kaps (Pro Gersthofen). „An der zweifelhaften Parkplatzregelung hat sich nichts geändert und das Grundstück würde zu massiv bebaut.“ Dem stimmte Max Poppe (CSU) zu: „Der Lösungsvorschlag ist ein Papiertiger.“

Bernhard Happacher (FW) hingegen sah im Autolift kein Argument dafür, dass in den Seitenstraßen geparkt wird. Bürgermeister Michael Wörle hielt den Vorschlag der Bauverwaltung, der geänderten Planung zuzustimmen, für stimmig: „Wir können bei der Genehmigung nicht unterstellen, dass der Autolift nicht genutzt wird.

Neun Bauausschussmitglieder stimmten allerdings gegen das Votum, lediglich Wörle, Happacher und Brigitte Grohmann (FW) dafür, den Bauantrag abzulehnen.

