Zwischen den Neusässer Stadtratsfraktionen ist Streit entbrannt

Plus Der Start in die neue Wahlperiode liegt zwar schon ein halbes Jahr zurück, aber die Fraktionen im Neusässer Stadtrat scheinen noch im Clinch zu liegen.

Wie die Fraktionen im Neusässer Stadtrat zusammenarbeiten, darüber hat sich ein Streit entwickelt. Dabei stehen sich die Mehrheit von CSU mit SPD und die Freien Wähler mit den Grünen gegenüber. Die Auseinandersetzung der Politiker wird hitziger.

Es ist ein Streit darüber entbrannt, wer sich einer konstruktiven Zusammenarbeit verweigert. Vor gut einer Woche stieß bei der CSU eine Pressemitteilung von Grünen und Freien Wählern mit der Aussage, CSU und SPD hätten kein Interesse an der Umsetzung gemeinsamer Ziele für die Stadt, auf scharfen Widerspruch. Vielmehr sei zu vermuten, teilte die CSU-Fraktionsvorsitzende Karin Zimmermann in der Presseerklärung mit, „dass man mit dem Ergebnis der vergangenen Kommunalwahlen immer noch hadert und den Zusammenschluss von CSU und SPD und die daraus resultierende Besetzung der drei Bürgermeister für die Fraktionen der Grünen und der Freien Wähler leider noch keine endgültige Akzeptanz gefunden hat".

Grüne: Ziele schon vor fünf Monaten festgelegt

Dies wiederum wollen die Freien Wähler und die Grünen so nicht stehen lassen und kritisieren nun ihrerseits die CSU scharf: Grünen-Fraktionssprecher Michael Frey bezeichnet in einer Presseerklärung die Aussagen Zimmermanns sogar als „Unterstellungen und Spekulation" wie etwa die Behauptung, dass die Grünen nur darauf aus gewesen seien, das Amt des Zweiten Bürgermeisters zu bekommen. „Wir haben uns auf Ziele konzentriert, bei denen bereits im Wahlkampf fraktionsübergreifend Konsens zu erkennen war, wie etwa der Schaffung von Wohnraum und Verbesserungen beim ÖPNV. „Die Aussage, wir hätten erst jetzt, also Ende November, die gemeinsamen Ziele und Eckpunkte an CSU und SPD übermittelt, ist eine Falschbehauptung, denn das ist bereits fünf Monate vorher geschehen, ohne dass sich CSU und SPD von sich aus dazu geäußert hätten", so Frey.

Wolfgang Weiland, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, ergänzt: "Es ist sehr bedauerlich, dass eine konstruktive fraktionsübergreifende Zusammenarbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger von Neusäß anscheinend nicht gewünscht wird und auf das Angebot keine Antwort erfolgte." (AL)



