19-Jährige rast in Adelsried an Straßensperre der Polizei vorbei

Um einem Schwertransporter freie Fahrt zu gewähren, muss die Polizei in Adelsried eine Straße sperren. Ein 19-Jähriger umfährt diese und rast frontal auf den Lkw zu.

Mit einem riskanten Fahrmanöver hat ein 19-jähriger Autofahrer sich und seine fünf Insassen Mitfahrer am Montag in Adelsried in Lebensgefahr gebracht. Der junge Mann war gegen 20 Uhr mit hoher Geschwindigkeit an einer Straßensperre der Polizei vorbeigefahren.

Angebracht hatte die Polizei diese Sperre allerdings, da auf der Gegenfahrbahn ein Schwertransporter unterwegs war. Sofort folgten die Beamten dem Auto, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern. Im letzten Moment konnten der Schwertransporter sowie die Begleitfahrzeuge dem flüchtigen Wagen noch ausweichen.

Der Autofahrer geriet laut Polizei bei dem Manöver allerdings ins Schlingern und verlor fast die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er hielt wenig später an und wollte gemeinsam mit seinen fünf Mitfahrern zu Fuß flüchten. Dies konnten die Polizeibeamten allerdings verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Fahrer keinen Führerschein besitzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (thia)