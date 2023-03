Adelsried

24-Jähriger muss nach "einem Bier" in Adelsried das Auto stehen lassen

Ein 24-Jähriger ist am Donnerstag um 21.25 Uhr im „Weiherfeld“ in Adelsried in eine Kontrolle der Polizei geraten.

Bei diesem Bier muss es sich offenbar um ein besonders starkes Hopfengetränk gehandelt haben. Ein 24-Jähriger ist am Donnerstag um 21.25 Uhr im „Weiherfeld“ in Adelsried in eine Kontrolle der Polizei geraten und gab auf Nachfrage zu, dass er nur ein Bier getrunken habe. Der Atemalkoholtest erbrachte laut Polizei allerdings den Wert von knapp mehr als 0,50 Promille. Dies hat nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz zur Folge. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. (thia)

