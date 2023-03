80-Jährige verliert viel Geld bei Schockanruf in Adelsried

Trickbetrüger fordern von einer 80-Jährigen in Adelsried 50.000 Euro, damit die Tochter nicht ins Gefängnis muss. Die Seniorin kann den Preis zwar drücken, verliert aber dennoch mindestens 10.000 Euro.

Mehrere Tausend Euro hat eine 80-jährige Frau in Adelsried an Trickbetrüger verloren. Die Seniorin fiel aus Sorge um ihre Tochter gegen 16.15 Uhr auf einen sogenannten Schockanruf herein.

Die Betrüger hatten der Frau am Telefon vorgespielt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro bezahlen müsse, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Nach Verhandlungen einigte sich die Seniorin mit dem unbekannten Täter auf einen fünfstelligen Betrag im unteren Drittel, also mindestens 10.000 Euro. Dieses Geld hatte die 80-Jährige in bar zu Hause. Als Abholer tauchte ein Mann auf, der als klein, unrasiert, dick und mit osteuropäischem Aussehen beschrieben wird. Er trug eine graue Schultertasche. Zum Verhängnis wurde der 80-Jährigen laut Polizei vermutlich auch, dass sie das Geld daheim hatte. Bankangestellte sind mittlerweile in solchen Fällen sehr achtsam und haben durch Warnungen an ihre Kunden in der Vergangenheit schon mehrfach Geldübergaben an die Täter verhindert. (thia)