Adelsried ist ein beliebter Treffpunkt bei Jugendlichen

Plus In keiner anderen Gemeinde im Holzwinkel treffen sich so viele Jugendliche wie in Adelsried, berichtet Jugendarbeiter Jan Markus. Woran liegt das?

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Wo trifft sich die Jugend im Holzwinkel? Einer der das weiß, ist Jan Markus, pädagogischer Mitarbeiter der Interkommunalen mobilen Kinder- und Jugendarbeit. Er stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung dem Gremium seine Tätigkeiten in den Holzwinkelgemeinden und Altenmünster vor und zog Bilanz der vergangenen eineinhalb Jahre.

Auch viele Jugendliche von außerhalb kommen nach Adelsried

Im Hinblick auf die Lage in Adelsried erklärte Jan Markus: In der kleinen Gemeinde treffen sich die meisten Jugendlichen im öffentlichen Raum oder an selbst gewählten Treffpunkten, wobei auch sehr viele Auswärtige aus Augsburg, Neusäß, Wertingen und anderen Gemeinden aufgrund der Autobahnnähe nach Adelsried kommen. „In keiner anderen von mir im Holzwinkel betreuten Gemeinde sind so viele Jugendliche im öffentlichen Raum anzutreffen, wie in Adelsried“, sagte der Pädagoge. Die Einzelfallhilfen sind in dieser Gemeinde besonders hoch, sie reichen thematisch von Straffälligkeit über psychische Gesundheit, Drogen, Ausbildung, Arbeit, Problemen im Freundeskreis und in der Familie, Sozialhilfe bis hin zu Problemen beim Wohnraum. Allein in Adelsried hatte Jan Markus bislang drei Langzeitkontakte, sieben Elterngespräche, zehn Konfliktvermittlungen und sechs Weitervermittlungen in ein bestehendes Hilfssystem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

