Als französische Truppen in Adelsried wüteten

Plus Friedrich Geiger ist auf alte Notizen eines Verwalters gestoßen. Sie berichten von französischen Truppen in Adelsried, die 1796 für Angst und Schrecken sorgten.

Ein freundschaftliches Verhältnis verbindet die Bayern und die Franzosen heutzutage. Das war jedoch nicht immer so. Der Adelsrieder Friedrich Geiger hat gerade erst ein dunkleres Kapitel der gemeinsamen Geschichte aufgeschlagen. Damals, am Samstag nach Maria Himmelfahrt 1796, sorgten französische Truppen für Angst und Schrecken in Adelsired und in Bonstetten.

Immer wieder waren französische Soldaten nach der Revolution 1789 und nach der Machtübernahme durch Napoleon in Süddeutschland eingefallen. Mal waren sie auf dem Durchmarsch in Richtung Norden gegen Preußen und mal auf dem Weg gegen den Erzfeind Österreich und die Habsburger. Dabei machten die Truppen auch im Augsburger Land Station. Hier organisierten sie ihren Nachschub und versorgten sich mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen.

