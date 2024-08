Auto erfasst Fahrradfahrerin und fährt einfach weiter

Einen Fall von Fahrerflucht berichtet die Polizei aus Zusmarshausen. Am Samstag gegen 9.45 Uhr, ereignete sich demnach in Adelsried ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer 62-jährigen Fahrradfahrerin. Diese fuhr auf dem Höllweg in Richtung Augsburger Straße, als sie plötzlich von einem weißen Auto frontal erfasst wurde. Die Fahrradfahrerin stürzte zu Boden, während der Autofahrer oder die Autofahrerin einfach weiterfuhr. Die 62-Jährige erlitt durch den Sturz eine Ellenbogenfraktur. Näheres zu dem Unfallgegner ist nicht bekannt. Wer den Unfall beobachtet hat oder anderweitige Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (jah)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis