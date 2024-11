Auto gerät auf der A8 in Brand

Völlig ausgebrannt ist am Samstagnachmittag ein BMW auf der A8. Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilt, bemerkte der Fahrer des Autos etwa auf der Höhe von Adelsried, dass aus seinem Wagen Rauch aufsteigt. Er hielt seinen Wagen auf der Fahrbahn in Richtung München an und konnte ihn unverletzt verlassen. Vermutlich wegen eines technischen Defekts fing der BMW dann Feuer, berichtet die Polizei. Durch den Brand wurde sowohl der Motor- als auch der Fahrerraum schwer beschädigt. Den Sachschaden am Wagen schätzt die Polizei auf 30.000, den an der Fahrbahn auf etwa 10.000 Euro. Die Strecke musste in Richtung München für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Den Brand löschten die Feuerwehren aus Adelsried, Horgau und Gersthofen. (kinp)

