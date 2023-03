Bäume sorgen für Ärger: Adelsried will das Problem bei der Wurzel packen

In Adelsried stören sich einige an Bäumen, die auf den Gehweg ragen. Welche Pflanzen jetzt wegkommen sollen.

Der Adelsrieder Gemeinderat will das Problem bei der Wurzel packen: Einige Bäume sollen weg. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beschlossen.

Konkret geht es etwa um einen Thuja-Baum am Wölfleweg "Der Baum ist etwa 60 Jahre alt, innen kahl und macht sehr viel Arbeit, weil er bereits in den Gehweg ragt", so die in der Sitzung anwesenden Bewohner. "Wir können ihn nicht mehr beschneiden." Sollte der Baum bleiben, sieht sich die Gemeinde Adelsried in der Verantwortung, da die Thuja auf Gemeindegrund steht. Anton Rittel (FWG) befürwortet, dass der Baum entfernt wird. "Es ist keine heimische Pflanze und bei der Größe (Anm. etwa acht Meter) für die Bewohner eine Zumutung." Ebenso sollen bei der Gelegenheit auch die Zypressen, die schon eine gewisse Höhe erreicht haben, abgeholzt werden. Eine Ersatzpflanzung ist vorgesehen. Bei einem Eingriff in die Natur entscheidet allerdings die Untere Naturschutzbehörde, deren Zustimmung noch eingeholt werden muss, so Bürgermeister Sebastian Bernhard.

Baum bei der Seehühle macht in Adelsried Probleme

Bei der Seehühle macht ebenfalls ein Baum den Anwohnern Probleme. Das Wurzelwerk ist so stark, dass es den Betonsockel beschädigen kann, so die Befürchtung. Hansjürgen Krist (Grüne) war der Auffassung, dass der Baum eher alles um sich herum stabilisiert, als dass er Schäden anrichtet. Auch die Mehrheit im Gremium sieht hier keinen akuten Handlungsbedarf. "Wir sollten die Wurzelbildung weiter beobachten", meinte Rainer Schrenk (CSU). Bei größerer Änderung sollen weitere Schritte eingeleitet werden, so der Beschluss.