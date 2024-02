Beifahrerin nach Unfall auf der A8 bei Adelsried verletzt

Auf der A8 bei Adelsried kommt es am Montagmittag zu einem Unfall, bei dem eine Frau verletzt wird. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine 54-Jährige ist nach einem Unfall auf der A8 bei Adelsried leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 43-Jähriger am Montag gegen 13 Uhr mit seinem blauen Mercedes auf der linken Spur in Richtung München. Vor ihm fuhr laut Polizei ein 70-Jähriger in einem weißen Volvo auf der mittleren Spur. Als der Volvo kurz vor Adelsried die Spur wechselte, musste der Mercedes stark abbremsen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, wobei die 54-jährige Beifahrerin im Volvo verletzt wurde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6.500 Euro. Die Autobahnpolizeiinspektion Augsburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1910. (kinp)