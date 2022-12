Dorftheater Adelsried holt "Texas Tom" auf die Bühne

Wer findet sein Glück? Im neuen Stück in Adelsried geht es um Mutterliebe, die große Liebe und allerlei Verwicklungen.

Winterzeit ist Theaterzeit. So auch beim Adelsrieder Dorftheater. Aufgeführt wird in diesem Jahr „Texas Tom“, ein ländliches Lustspiel in drei Akten von Ulla Kling. „Vor Corona haben wir schon dieses Stück ausgesucht“, erzählt Gerhard Suttner, der nicht nur auf der Bühne steht, sondern auch Regie führt. Zwei Wochen haben die Darsteller noch Zeit zum Üben, dann präsentieren sie das Stück zum ersten Mal dem Publikum. Es wurde geprobt, was das Zeug hält – aber immer mit viel Motivation und Spaß. Den werden die Besucherinnen und Besucher auf jeden Fall auch bekommen. Denn, wie Suttner verrät, soll die Aufführung sehr unterhaltsam sein und natürlich geht es auch um die Liebe.

Zum Inhalt: Die zwei nicht mehr ganz jungen Schwestern Loni und Centa haben auf ihrem Hof ihr Auskommen. Loni träumt von der Rückkehr ihres Buben Thomas, der seine Kindheit in Texas verbracht und nun seinen Besuch in der Heimat angekündigt hat. Als ihr "Texas-Tom" endlich leibhaftig in der Tür steht, ist sie als "Muttertier" nicht mehr zu bremsen. Sie wird zur überdrehten Nervensäge für ihre Schwester Centa und für ihren Verehrer Blasi. Bleibt abzuwarten, ob nach einigem Hin und Her alle ihr Glück finden.

Das Dorftheater Adelsried hat eine lange Tradition

Das Dorftheater Adelsried kann auf eine jahrzehntelange Tradition zurückblicken. Seit 1975 stehen die Akteure beinahe jedes Jahr auf der Bühne im Schützenheim, zuvor spielten sie bereits im ehemaligen Gasthof „Joachim“, erzählt Gerhard Suttner, der sich sogar noch an das erste Stück erinnert. „Kurbetrieb beim Kräuterblasi“ hieß es und war schon sehr erfolgreich. Von 1980 bis 1992 gab es sogar eine Freiluftbühne. Doch nicht immer spielte das Wetter mit. Viele der Zuschauerinnen und Zuschauer waren aber auch ganz einfach nur im Urlaub, sodass die Spielzeit wieder in die Weihnachtszeit verlegt wurde.

Das Theater in Adelsried bleibt nicht von Nachwuchsproblemen verschont. „Wir suchen immer wieder Schauspielerinnen und Schauspieler“, sagt Suttner. Die Nachfrage sei aber nicht sehr groß. Premiere ist nun am Montag, 26. Dezember, um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen sind am Donnerstag, 29., und Freitag, 30. Dezember, sowie am Donnerstag, 5., Freitag, 6., und Samstag, 7. Januar, jeweils um 19.30 Uhr, telefonische Kartenreservierung unter: 08294/804205.

