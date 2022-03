Entwicklungsforum: Adelsried will weiter mit den Nachbarn zusammenarbeiten

Plus Die Gemeinde bleibt Teil des Entwicklungsforums Holzwinkel und Altenmünster. Auch die Jugendarbeit will Adelsried jetzt gemeinsam angehen.

Seit 2014 arbeiten Adelsried, Altenmünster, Bonstetten, Emersacker, Heretsried und der Markt Welden aktiv bei interkommunalen Belangen zusammen. „Perfekt läuft es nicht“, sagte der Zweite Bürgermeister Ludwig Lenzgeiger (CSU) jetzt bei der Gemeinderatssitzung.