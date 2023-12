Adelsried

Ganz neu in München: So startet der Adelsrieder Anton Rittel in die Landespolitik

Plus Als Kandidat der Freien Wähler wurde Anton Rittel vor einigen Wochen in den Bayerischen Landtag gewählt. Seither hat sich sein Leben komplett verändert.

Von Katja Röderer

Vor genau zwei Monaten ist Anton Rittel für die Freien Wähler in den Bayerischen Landtag gewählt worden. Seither ist alles anders im Leben des 56-jährigen Hufschmieds aus Adelsried. Nervenaufreibende Wochen liegen hinter ihm. Wie der Neue im Landtag den Betrieb in Bayerns politischer Schaltzentrale erlebt und wie er ihn selber mitgestalten will.

Dass aller Anfang schwer ist, weiß Anton Rittel nur zu gut. Er hat selbst schon mehrfach einen Neustart hingelegt. Zunächst war er Landwirt, bevor er sich als Hufschmied und Bierbrauer einen Namen machte. Zupacken kann er, dafür ist er bekannt. Als Mitglied des Kreistags und des Adelsrieder Gemeinderates bestimmt er außerdem schon seit Längerem die kommunale Politik in der Heimat mit. Beide Ämter will er jetzt erst einmal behalten, wie er sagt. Nur aus den Ausschüssen wolle er austreten. Neu hinzu kommen Termine vor Ort, die Landtagsabgeordnete in ihren Wahlkreisen wahrnehmen: Ehrungen, Gesprächskreise, Sitzungen. Auch die Arbeit als Hufschmied will Anton Rittel nicht aufgeben. Wie geht es also jetzt weiter für den neuen Landespolitiker?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

