Geparktes Auto bei der Autobahnkapelle angefahren

Die Polizei sucht zeugen für eine Unfallflucht bei der Autobahnkapelle Adelsried. Am Donnerstag wurde auf dem dortigen Parkplatz ein blauer Renault Zoe durch ein unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Renault war von 11.35 bis 14.05 Uhr auf dem dort geparkt. Laut Polizei wurde die Kofferraumklappe durch den Unfall eingedrückt. Als verursachendes Fahrzeug kommt ein Sattelzug in Betracht, der neben dem angefahrenen Fahrzeug geparkt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. (dav)

