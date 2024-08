Drei Verletzte nach Unfall zwischen Adelsried und Horgau

Drei Menschen sind nach einem Unfall am Freitagvormittag zwischen Adelsried und Horgau leicht verletzt, berichtet die Polizei. Demnach war eine 26-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße in Richtung Horgau unterwegs. Vor ihr fuhr laut Polizei eine 59-Jährige, die nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Als sie deshalb abbremste, fuhr die 26-Jährige auf den Wagen der 59-Jährigen. Sowohl die beiden Frauen am Steuer als auch ein 59-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Sie mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, berichtet die Polizei. Sie schätzt den Sachschaden auf etwa 12.000 Euro. (kinp)

