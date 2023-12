In Adelsried wird wieder Theater gespielt

Auf dem Programm steht diesmal das Stück "Bei uns verklemmt nix." Die Leiterin des Dorftheaters, erzählt, wie sie zwei neue Laiendarsteller auf die Bühne locken konnte.

Auf der Bühne im Schützen- und Musikheim Adelsried auf Theater steht alles bereit: Rechts das Bürgermeisterhaus, links das Haus der Familie Heimerdinger. Davor ist ein Zelt aufgebaut. Im Hintergrund sieht man einen See mit Campingplatz. Das alles gehört zum Schwank in drei Akten von Albin Braig und Isolde Müller-Rinker. Das Stück „Bei uns verklemmt nix“ erzählt von einem Dörfchen, das mit einer modernen Hotelanlage seinen Dornröschenschlaf beenden will.

Darum geht es im neuen Stück beim Dorftheater Adelsried

Hansgeorg studiert in einem Stift, wo er auf den Beruf des Pfarrers vorbereitet wird. Die Eltern Gertrud und Karl Heimerdinger sind begeistert und freuen sich schon auf ein Wiedersehen. Doch es kommt alles anders: Zuerst stellt Sabine ihr Zelt direkt vor dem Haus der Heimerdinger's auf, weil sie auf dem Zeltplatz belästigt wurde. Dann gibt Otto Knöpfle als Ortsvorstand auf Betreiben des Pfarrers seine Zustimmung, dass eine Verbindungsstraße zur von der Geschäftsfrau Balkhausen geplanten Hotelanlage direkt durch Otto's Garten gebaut wird. Obendrein stellt sich heraus, dass Hansgeorg den weltlichen Dingen nicht abgeneigt ist … und dann kommt auch noch der Bagger.

Jenny Herrmann, die seit 2022 die Leiterin des Adelsrieder Dorftheaters führt, erzählt, wie sie die beiden neuen Laiendarsteller auf die Bühne locken konnte. „Bei Helmut Schaller waren im Ort viele der Meinung, er muss es machen. Mit einem Schnäpschen konnte ich ihn dann 'rumkriegen.“ Bei Jakob Wiedemann musste ein bisschen mehr Überzeugungskraft angewendet werden. „Wir haben ihm die Hauptrolle versprochen, deshalb hat er angenommen“, sagt sie und lacht. „Er ist schon furchtbar nervös.“ Auch Kathi Furnier ist seit langem wieder auf der Bühne. Alle anderen sind schon „alte Hasen“ mit sehr viel Bühnenerfahrung.

Theater Adelsried: Premiere am Dienstag, 26. Dezember

Premiere ist am Dienstag, 26. Dezember um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen finden am Freitag, 29., Samstag, 30., Donnerstag, 4., Freitag, 5. und Samstag, 6. Januar jeweils um 19.30 Uhr statt. Karten im Vorverkauf vom 11. bis 13. Dezember jeweils von 18 bis 20 Uhr im Schützenheim Adelsried. Telefonische Bestellungen am 12. und 13. Dezember unter: 08294 / 302, danach unter: 08294 / 804205.

