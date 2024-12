Jugendliche berichten von ihrer Reise nach Tansania

Das evangelisch-lutherische Dekanat Augsburg pflegt seit vielen Jahren eine Partnerschaft mit der Südzentraldiözese in Tansania. Die Jugendbegegnung im August 2024 fand mit Tandala, Bulongwa und Ludewa an drei verschiedenen Orten innerhalb der Südzentraldiözese statt. Zu den Highlights der Begegnung zählten der Besuch von Gastfamilien, ein Tagesausflug an den Malawisee und eine Sonnenaufgangswanderung auf einen Berg. Es wurden einige Einrichtungen und Personen vor Ort besucht. Auch durfte der Gottesdienstbesuch an den Sonntagen nicht fehlen. Bei dieser besonderen Erfahrung wurden die Unterschiede zu einem Gottesdienst in Deutschland deutlich.

Die Gruppe aus de Augsburger Umland bereitete sich ein Jahr lang intensiv auf die Jugendbegegnung vor. Dies fand bei fast monatlichen Vorbereitungstreffen und zwei Vorbereitungswochendenden statt. Nun ist die Gruppe wieder zurück in Deutschland und wird am 19. Januar im Anschluss an den 9-Uhr-Gottesdienst in der Adelsrieder Gnadenkirche einen bebilderten Vortrag darüber halten. Begleitet von einer Präsentation mit vielen Bildern und Videos geben Teilnehmende der Jugendbegegnung, darunter auch eine Person aus der Kirchengemeinde Zusmarshausen, Einblicke in diese erlebnisreiche Zeit im August 2024. (AZ)