Unfallflucht in Adelsried dürfte schon bald aufgeklärt werden

Ein Skoda-Fahrer stößt in Adelsried rückwärts gegen einen hinter ihm stehenden BMW und fährt anschließend davon. Die Polizei nimmt nun Kontakt mit der Halterfirma auf.

Ein Unfallflüchtiger aus Adelsried wird wahrscheinlich schob bald Besuch von der Polizei bekommen. Der Mann hatte am Samstag an der Einmündung der Kreisstraße in die Staatsstraße einen Unfall verursacht und ist danach ohne anzuhalten davongefahren.

Nach Auskunft der Polizei stand kurz vor 15.30 Uhr ein 30-jähriger BMW-Fahrer hinter einem Skoda. Plötzlich fuhr der Vordermann rückwärts gegen den hinter ihm stehenden Wagen. Am BMW entstand ein Frontschaden in Höhe von rund 700 Euro. Nun werden Unfallfluchtermittlungen über die Halterfirma aus Augsburg geführt. (thia)