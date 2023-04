Wohnmobil in Adelsried fängt im Motorraum plötzlich Feuer

Durch einen technischen Defekt an der Fahrzeugbatterie brennt es im Motorraum eines Wohnmobils. Glücklicherweise eilt sofort ein Kollege des Fahrers zu Hilfe.

Ein Wohnmobil hat am Dienstag in Adelsried plötzlich Feuer gefangen. Gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr informiert, die sofort mit 15 Kräften in die Streitheimer Straße ausrückte.

Der Brand konnte allerdings noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch einen Kollegen des Fahrzeugbesitzers mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Die Feuerwehr musste daher lediglich noch Nachlöscharbeiten durchführen. Wie sich herausstellte, war ein technischer Defekt an der Fahrzeugbatterie der Auslöser des Brandes im Motorraum gewesen. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 2000 Euro geschätzt. (thia)