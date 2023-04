Allmannshofen

19:14 Uhr

Feuerwehr rückt zu Dachstuhlbrand in Allmannshofen aus

Ein brennender Dachstuhl führte in Allmannshofen zu einem Einsatz der Feuerwehr.

In Allmannshofen bricht am Donnerstag ein Feuer in einem Dachstuhl aus. Eine Person wird dabei leicht verletzt.

Ein Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus hat am Donnerstag einen Feuerwehreinsatz in Allmannshofen ausgelöst. Nach Informationen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wurde die Feuerwehr um 16.48 Uhr alarmiert. Dachstuhl brennt in Allmannshofen: Schaden von rund 10.000 Euro Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Eine Person wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird der Polizei zufolge auf rund 10.000 Euro geschätzt. Für einen Dachstuhlbrand ist die Schadenssumme laut Polizei vergleichsweise gering. Ein ähnlicher Brand in Dinkelscherben verursachte im Jahr zuvor einen Schaden von etwa 200.000 Euro. Die Ursache des Brands in Allmannshofen ist nach derzeitigem Kenntnisstand vermutlich ein technischer Defekt. Laut Polizeipräsidium Schwaben Nord hat die Polizei Gersthofen die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

