Allmannshofen/Nordendorf

12:30 Uhr

Auf die Abwasser-Gebührenzahler kommt eine Millionen-Rechnung zu

Plus Die Donnsberggruppe im nördlichen Kreis Augsburg muss die Kläranlage modernisieren. Jetzt stehen erste Zahlen im Raum, und es ist klar: Das wird teuer.

Von Steffi Brand

Die Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage des Abwasserzweckverbands (AZV) Donnsberggruppe könnte die Gebührenzahler in den Mitgliedsgemeinden zehn Millionen Euro kosten. Diese Zahl wurde in der jüngsten Sitzung des Zweckverbands genannt. Sie beruhe auf einer Annahme, so Marco Schopper, der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf. Auf Rückfrage beleuchtete Markus Stettberger, der Vorsitzende des AZV, was sich hinter diesen horrenden Summen verbirgt.

