Gersthofer Alltagsmenschen dürfen zur Verjüngungskur

Ob der seriöse Mann im Anzug oder die sitzende Dame in gelber Strickjacke und mit Handtasche – die Bürgerinnen und Bürger in Gersthofen haben die im Jahr 2015 aufgestellten Alltagsmenschen der Künstlerin Christel Lechner ins Herz geschlossen. Die etwa lebensgroßen Skulpturen finden sich an verschiedenen Stellen im Stadtzentrum und stellen sich geduldig für nette Fotomotive zur Verfügung. Doch eine Weile müssen die Passanten jetzt auf die sympathischen Mitbewohner verzichten.

Die Gersthofer Alltagsmenschen haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel und sich somit eine Auffrischung verdient. Da sie täglich Wind und Wetter ausgesetzt sind, ist bei einigen Figuren die Farbe an Händen oder Gesicht verblasst und kleinere Risse sind zu sehen. Daher werden die Figuren laut Stadt Gersthofen abgebaut, sicher verpackt und per Spedition zur Künstlerin Christel Lechner gefahren, um sie aufarbeiten zu lassen.

Icon Vergrößern Der Zahn der Zeit nagt an den Alltagsmenschen, wie hier am Gesicht der Dame auf dem Rathausplatz zu sehen ist. Foto: Kai Schwarz/Stadt Gersthofen Icon Schließen Schließen Der Zahn der Zeit nagt an den Alltagsmenschen, wie hier am Gesicht der Dame auf dem Rathausplatz zu sehen ist. Foto: Kai Schwarz/Stadt Gersthofen

Im Zuge der Restaurierungsarbeiten werden die Skulpturen gereinigt, beschädigte Teile ausgebessert und gegebenenfalls konservatorische Maßnahmen ergriffen, um die Lebensdauer der Kunstwerke zu verlängern. Diese Arbeiten sollen dem Erhalt und der Pflege der Figuren dienen. Zudem sollen sie sicherstellen, dass die Kunstwerke in Zukunft in Gersthofen die Passanten erfreuen können.

Im Herbst sollen die Alltagsmenschen wieder in Gersthofen zurück sein

Zu den Betonskulpturen, die verschickt werden, zählen die Figur »Der Graue Mann« vor der Stadthalle, »Der Denker« vor der Stadtbibliothek sowie »Die Französin« vor dem Wirtshaus Strasser. Im Herbst sollen die restaurierten Skulpturen wieder in Gersthofen zurück sein, teilt die Stadt mit. Leider waren Figuren in den vergangenen Jahren auch immer wieder das Opfer von Vandalismus und wurde von Unbekannten teilweise zerstört.

Die lebensnah gestalteten Figuren von Laura und Christel Lechner erfreuen an vielen Plätzen in Deutschland die Menschen. Die Szenen sind aus dem Leben und Alltag gegriffen. „Mädelsabend“ - so lautet der Titel der neuen Arbeit von Laura Lechner und Christel Lechner, die auf Sylt ausgestellt wird. Mit den fünf feiernden Frauen möchte Laura Lechner die Bedeutung von Freundschaft, Spaß und gemeinsamen Erlebnissen in das Blickfeld des Betrachters rücken. Mit den Alltagsmenschen wollen die Künstlerinnen den öffentlichen Raum beleben, dort wo sie Menschen begegnen: Sie sitzen auf der Bank, in ein Gespräch vertieft oder einfach beieinander und genießen die Sonne.