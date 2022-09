20-Jährige schiebt bei Unfall in Altenmünster zwei Autos zusammen

Eine 20-Jährige bleibt in Altenmünster mit ihrem Auto an einem geparkten Fahrzeug hängen. Durch den Aufprall wird ein weiterer Wagen beschädigt.

Drei Autos sind durch den Fahrfehler einer 20-Jährigen am Montag in Altenmünster beschädigt worden. Die junge Frau fuhr um 6.40 Uhr auf der Baiershofer Straße in westlicher Richtung.

Beim Vorbeifahren blieb sie laut Polizei an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen hängen. Durch den Aufprall wurde dieses Auto sogar noch auf einen davor geparkten Wagen geschoben. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 5500 Euro geschätzt. (thia)