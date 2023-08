4000 Euro Sachschaden nach Unfall beim Rangieren

Ein 20-Jähriger fährt mit seinem Kleintransporter gegen das Fundament eines Strommasts in Altenmünster. Es bleibt bei Sachschaden am Auto, berichtet die Polizei.

Ein 20-Jähriger ist mit seinem Kleintransporter gegen das Fundament eines Strommasts in Altenmünster gefahren. Wie die Polizei berichtet ereignete sich der Unfall beim Rangieren am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Straße Am Steinriesel. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro an dem Ford Transit, berichten die Beamten. Der Strommast wurde nicht beschädigt. (kinp)