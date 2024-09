Straßenbrücke bei Zusamzell ist einsturzgefährdet

Die Sperrung der Brücke über die Zusam und parkende Lastwagen haben den Gemeinderat in Altenmünster beschäftigt. So können Lastwagen jetzt offiziell auf einer Fläche zwischen dem Wertstoffhof und der Zusam in Altenmünster parken – allerdings gegen eine Gebühr von 180 Euro im Monat 1800 Euro pro Jahr. Das hat der Gemeinderat Altenmünster einstimmig beschlossen. Damit soll die Verkehrssituation rund um Bauhof, Wertstoffhof und Kindertagesstätten entzerrt und sinnvoll geregelt werden, wie Bürgermeister Florian Mair in der öffentlichen Sitzung erläuterte. An den Straßenrändern in diesem Gebiet dürfen Lastwagen nun nicht mehr parken.

