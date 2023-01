Altenmünster will Flächen für Windkraftanlagen ausweisen

Plus Geeignete Standorte im Gemeindegebiet Altenmünster sollen jetzt erfasst werden. Dadurch will die Kommune einem unkontrollierten Wildwuchs vorbeugen.

Gut zehn Jahre nach den ersten Überlegungen zum Thema Windkraft hat der Gemeinderat Altenmünster nun beschlossen, einen sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" für den gesamten Außenbereich des Gemeindegebietes aufzustellen. Damit will das Gremium Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen festlegen: Nur dort ist dann das Errichten von Windrädern möglich, das übrige Gemeindegebiet ist ausgeschlossen.