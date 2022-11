Altenmünster

vor 32 Min.

Anonymes Schreiben: Team des Kindergartens in Altenmünster angegriffen

Ein Unbekannter beleidigt das Personal des Kindergartens in Altenmünster in einem anonymen Schreiben.

Plus Ein Unbekannter beleidigt das Kindergarten-Personal. Der Bürgermeister nimmt das Team in Schutz, die Gemeinde erstattet Anzeige. Doch ein Täter kann nicht ermittelt werden.

Von Helene Weinold

"Ein bisschen so wie Martin möcht ich manchmal sein, und ich will im Streit nicht leben, dir die Friedenspfeife geben", heißt es in einem Lied, das die Vorschulkinder aus Altenmünster bei ihrer Feier zu St. Martin im Schein ihrer Laternen auf dem Bauhofgelände sangen. Wenige Tage später war die frohe Stimmung dahin: In einem anonymen Schreiben, das eines Morgens im Briefkasten des Kindergartens lag, wird nicht nur die Entscheidung kritisiert, die Martinsfeier in diesem Jahr nur mit den Vorschulkindern abzuhalten – die Rede ist von einer "Zweiklassengesellschaft" –, es werden auch die Kindergartenleiterin Doris Bunk-Erdner und ihre Mitarbeiterinnen persönlich als talentfrei, faul und fachlich ungeeignet beleidigt.

