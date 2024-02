Auf dem Schulhof in Altenmünster gibt es ein neues Spielgerät

Der Spielplatz nahe dem Wertstoffhof in Altenmünster bekommt eine zusätzliche Attraktion. Worauf sich Kinder jetzt freuen dürfen.

Ein Gerüst mit Kletterwand, Seilen und Strickleiter steht seit Kurzem fest verankert und von einem dicken Kiesbett umgeben auf dem Hof der Schule in Altenmünster. Daneben laden Poller und ein Balken zum Balancieren ein. Noch halten Flatterbänder die Kinder von dem neuen Spielgerät fern, damit der frisch angesäte Rasen keimen kann, aber bald dürfen die Schülerinnen und Schüler in der Pause dort kraxeln und turnen.

Bei einem Wettbewerb durften die Kinder ihr Traumgerät malen

Damit geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, den die Schulkinder schon vor eineinhalb Jahren an ihn herangetragen hätten, berichtet Bürgermeister Florian Mair. In einem schulinternen Wettbewerb durften sie dann ihr Traumgerät für den Pausenhof malen und Modelle basteln. „Daraufhin habe ich mir im Herbst 2023 verschiedene Spielgeräte angesehen und etwas Passendes ausgesucht“, sagt Mair. Das Klettergerüst, die Poller und der Balken zum Balancieren wurden von den Mitarbeitern des örtlichen Bauhofs aufgestellt. Mair: „Dabei wurde auch das Gelände angepasst und eine neue Ligusterhecke gepflanzt.“

An den Kosten in Höhe von 9450 Euro beteiligte sich die Raiffeisenbank Augsburger Land West eG mit einer Spende von 3250 Euro. Die verbleibende Summe übernahm die Gemeinde.

Der öffentliche Spielplatz neben dem Kindergarten Rappelkiste nahe dem Wertstoffhof ist zurzeit gesperrt, denn er wird grundlegend saniert und erneuert. Auch dort wurde bereits ein neues Klettergerüst installiert. „Der Spielplatz wird zusätzlich um eine Attraktion erweitert, die es bisher in unserer Gemeinde noch gar nicht gibt“, kündigt Bürgermeister Mair an. Worum es sich handelt, will er noch nicht verraten: „Aber ich habe mir so ein Gerät als Kind immer gewünscht!“