Autofahrerin ist nach Unfall in Altenmünster leicht verletzt

Eine 81-Jährige kommt mit ihrem Auto zu weit auf die Gegenfahrbahn und fährt gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Frau wird leicht verletzt.

Eine 81-Jährige ist nach einem Unfall in Altenmünster leicht verletzt. Das berichtet die Polizei. Demnach war die Dame am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Wörleschwang unterwegs. Als sie einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto ausweichen wollte, geriet sie offenbar zu weit auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte ihr Auto frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt rund 18.000 Euro geschätzt. (kinp)