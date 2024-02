Beim Ausparken kommt es in Altenmünster zu einem Unfall

Als eine Autofahrerin am Mittwoch rückwärts ausparken möchte, kommt es zu einem kleinen Unfall.

Ein kleiner Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Hauptstraße in Altenmünster. Dort wollte eine Autofahrerin laut Polizei rückwärts vom Parkplatz der Raiffeisenbank ausparken.

Dabei übersah sie offenbar ein geparktes Auto. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam zu Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1500 Euro, schätzt die Polizei. (kinp)