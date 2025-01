Ein Finale mit Robbie Williams

Kürzlich lud der Musikverein Altenmünster zum traditionellen Jahreskonzert in die Schulturnhalle ein. Unter der musikalischen Leitung von Dirigent Raimund Stocker präsentierten die Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Konzertprogramm. Michael Rößle führte gekonnt und mit treffenden Informationen durchs Programm.

Unter dem Motto „Geschichte aus nah und fern“ wurde das Publikum eingeladen, sich zu den Klängen eigene Geschichten auszudenken. Mit dem Stück „Esprít Overture“ wurde ein zeitgenössisches Werk gewählt. Mit „La Storia“ und der „Symphony of Hope“ folgten klassische Konzertstücke. Zum Stück „Schloss Orth“ konnten sich die Zuhörerinnen und Zuhörer bewusst auf eine Reise zum malerischen Traunsee begeben und der Geschichte des Schlosses mit seiner Vergangenheit folgen; mit mythischen und abwechslungsreichen Melodien wurde man ins Herz des Salzkammerguts entführt.

Weiter in die Ferne ging es bei „Pirates of the Caribbean“, der allseits bekannten Filmmusik. Anlässlich des 50. Geburtstages einer britischen Pop-Ikone wählten die Musikerinnen und Musiker ein Medley mit Klassikern von Robbie Williams. Mit den Melodien „Supreme“, „The Road To Mandalay“ „Angels“ sowie „Let Me Entertain You“ wurde es in der Schulturnhalle rockig-laut. Zum Abschluss folgten noch zwei Polkas für Blasmusikliebhaberinnen und -liebhaber, die auch ihre eigene Geschichte haben: „Lebenslinien Polka“ von Lukas Bruckmeyer sowie als Zugabe die „Weinkeller Polka“. (ming)