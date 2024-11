Bei Arbeiten in einem Waldgebiet bei Altenmünster ist ein Forstarbeiter verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, zog der Mann am Donnerstag einen unter Spannung stehenden Baum aus dem Wald. Der Baum brauch dabei in der Mitte durch und schlug dem Mann gegen das Bein. Er erlitt eine Fraktur des Schienbeins und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

