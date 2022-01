Unfallflucht an Weihnachten in Hennhofen: So sah das Auto aus

Einen hohen Sachschaden hat der Fahrer eines Citroen Berlingo an Heiligabend in Hennhofen verursacht. Nun gibt es eine nähere Beschreibung.

Bereits an Heiligabend, 24. Dezember, ereignete sich laut Polizeibericht im Altenmünsterer Ortsteil Hennhofen eine Verkehrsunfallflucht, bei der es jetzt Hinweise zum Verursacher gibt. Gegen 12.15 Uhr wendete der Fahrer eines silberfarbenen Citroen Berlingo in der Straße "Am Riedle" und touchierte dabei mit dem Heck eine gespannte Kette einer Hofabsperrung. Hierbei wurden die Kette und deren Antrieb beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Laut Polizei stieg der Fahrer aus, sah sich den Schaden an und fuhr anschließend weg, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Auffälliger Aufkleber auf der Heckscheibe

Zu dem Pkw liegt folgende Beschreibung vor: Citroen Berlingo, Augsburger Kennzeichen, Farbe silber, Seitenscheiben und Heckscheibe verdunkelt, Aufkleber an der Fahrertüre (evtl. Firmenanschrift), auffälliger Aufkleber auf der Heckscheibe in Form von Flügeln oder eines Geweihs.

Wer Angaben zu diesem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen zu melden unter Tel. 08291/18900. (AZ)