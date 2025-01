Hochwasser hat die Feuerwehr Altenmünster vor große Herausvorderungen gestellt

Die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2024 hatte auch die Freiwillige Feuerwehr Altenmünster vor große Herausforderungen gestellt, wie Kommandant Heinz Weindl jetzt bei der Generalversammlung der Wehr mitteilte. Von den insgesamt 2700 geleisteten Einsatzstunden der 68 aktiven Mitglieder, waren rund 2400 Stunden auf den Hochwassereinsatz entfallen, der sich über mehrere Tage erstreckte. Auch der Großteil der weiteren 26 Alarmierungen fiel in die Kategorie der technischen Hilfeleistung, wie beispielsweise Verkehrsunfälle, Türöffnungen oder Reanimationen.

Neben einem Zimmerbrand und weiteren kleinen Löschtätigkeiten wurde die Wehr über das Jahr verteilt zu unterschiedlichen Einsätzen alarmiert. Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist eine Vielzahl von Übungen und Fortbildungen erforderlich. So nahm Markus Schwarz am Aufbaulehrgang Führung THL teil, Christoph Streil am Zugführerlehrgang, und Andreas Weiß und Florian Mayr am Atemschutzlehrgang. Der Kommandant freute sich darüber, dass 22 Feuerwehranwärter in der Jugendgruppe für einen funktionierenden Nachwuchs in der Wehr sorgen. Ebenso für die Zukunft bedeutend ist eine vernünftige technische Ausstattung. Dazu konnte Heinz Weindl vermelden, dass die Gemeinde für die Ersatzbeschaffung der Einsatzfahrzeuge nunmehr die Aufträge für ein HLF 10 und ein LF 10 bereits vergeben hat. Die Auslieferung ist für das erste Halbjahr 2026 vorgesehen.

Das 150. Jubiläum der Feuerwehr findet im 2026 Juli statt

Dass es richtig sei, zwei Fahrzeuge gleichzeitig zu beschaffen, bestätigte Bürgermeister Florian Mair in seinem Grußwort, der sich nochmals für den professionellen Ablauf während des Hochwassereinsatzes bei der Wehr bedankte. Der Vorsitzende Jürgen Urban blickte auf die umfangreichen Aktivitäten des 248 Mitglieder zählenden Vereins zurück. So standen im kulturellen Bereich die Brauchtumspflege mit dem Maibaumaufstellen in traditioneller Weise und dem Wasservogel am Pfingstmontag im Mittelpunkt. Auf Hochtouren laufen die Planungen für das bevorstehende Gründungsfest zum 150. Jubiläum. Für das Fest, das vom 9. bis 12. Juli 2026 stattfinden soll, seien die wichtigsten Verträge für das Programm und die Bewirtung bereits geschlossen, wie es hieß.

Im Rahmen der Ehrungen wurden Manuel Kraus für zehn Jahre, Stefan Zerhau für 25 Jahre und Günter Zott für 45 Jahre aktiven Dienst gewürdigt. Weiterhin wurden mehrere Mitglieder für ihre langjährige passive Mitgliedschaft im Verein geehrt: Für 65 Jahre Heinz Kruger, für 60 Jahre Alois Rösch, Fridolin Schmid, Josef Schrögmeier, für 55 Jahre Siegfried Walter, Edwin Lader, für 50 Jahre Bernhard Anlauf, Johann Hoppe und Wolfgang Tausend, für 45 Jahre Dietmar Emmert und Manfred Engelmann, für 35 Jahre Michael Schiwek, für 30 Jahre Hubert Käßmair und für 25 Jahre Alexander Rogge.

In unserer Montagsausgabe haben wir versehentlich den Bericht von 2024 veröffentlicht. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.