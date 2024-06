„Irgendwie hatten wir damals mehr Haare“

Nach 30 Jahren trafen sich die Pokalhelden des SC Altenmünster wieder. Die weiteste Anreise nahm ein Spieler aus Potsdam auf sich. Der Sieg gegen den FC Augsburg war das Highlight.

Als Markus Rauwolf am Tag danach die Mannschaftsfotos von damals und heute verglich, stellte er lachend fest: „Irgendwie hatten wir alle mal mehr und längere Haare.“ Zusammen mit seinen Teamkollegen vom SC Altenmünster, die im Frühjahr 1994 im Pokal die schwäbische Fußballszene rockten, traf er sich am Tag des EM-Eröffnungsspiels zwischen Deutschland und Schottland zu einem Kameradschaftsabend im Sportheim und erlebte dabei gesellige Stunden. Der 5:1-Sieg Deutschlands setzte der guten Stimmung in der internen Runde lediglich das „i-Tüpfelchen“ auf.

Beim Treffen der Pokalsiegermannschaft aus dem Zusamtal von vor 30 Jahren war von Beginn an gute Laune angesagt. Etliche Spieler hatten sich seit Jahren nicht mehr gesehen, umso größer war die Freude bei den Beteiligten, dass trotz manchen lichten Haares noch jeder erkannt wurde. „Ich habe sofort wieder hierher gefunden“, scherzte Jürgen Reitmeier, langjähriger Fußball-Boss beim Regionalliga-Aufsteiger Schwaben Augsburg. Lange Zeit war er nicht mehr an die Stätte seiner größten sportlichen Erfolge als Spieler zurückgekehrt. Die weiteste Anreise hatte freilich Jens Koppehele. Der Spaßmacher der damaligen Truppe kam bis aus Potsdam nach Altenmünster und brachte einen großen Haufen Humor mit. „So wie damals“, stellte Bernd Demharter, vor 30 Jahren Vorsitzender beim SCA, fest. Der heutige Vereinsboss Fabian Herdin konstatierte bei seiner Begrüßung, dass die Mannschaft von damals für große Furore im Bezirk gesorgt habe, und der nicht anwesende Spieler Erwin Weschta (er feierte am gleichen Tag seinen 60. Geburtstag) meinte per Videobotschaft an seine ehemaligen Mitspieler gerichtet: „Die beste Truppe, die der SC Altenmünster je gehabt hat.“

Bei all den Erinnerungen, die ausgetauscht wurden, ging es natürlich um die sagenhafte Pokalsaison 1993/94, die Ende Mai 1994 mit dem schwäbischen Pokalsieg in Neusäß endete. Das Finale gegen den Bayernligisten FC Memmingen endete 2:2 nach Verlängerung, Altenmünster, damals Bezirksoberligist, wurde der Titel als klassentieferer Verein zugesprochen. Nicht nur im Endspiel sorgte der SCA für eine Sensation, im Viertelfinale gab es ein 1:0 gegen den FC Augsburg (ebenfalls Bayernliga, damals die dritthöchste Spielklasse). Das wohl spektakulärste Duell gab es in der 9. Runde (Halbfinale) gegen Schwaben Augsburg. Mit 5:3 nach Verlängerung konnte sich das Team von Trainer Helmut Joachim durchsetzen. Anschließend tönte es aus der Kabine: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.“ So weit kam es dann allerdings doch nicht. Im alles entscheidenden Qualifikationsspiel zur ersten DFB-Pokal-Hauptrunde gegen den TSV Vestenbergsgreuth gab es eine 0:2-Heimniederlage. Über dieses Ergebnis ärgerte sich Gerhard Wiedemann, damals Torjäger Nummer eins bei Altenmünster, auch 30 Jahre später noch ein wenig: „Wenn wir da in der achten Minute einen durchaus möglichen Elfmeter bekommen hätten, wer weiß, was dann passiert wäre?“, sinnierte er beim leckeren Abendessen. Vestenbergsgreuth kam weiter und schaltete danach den FC Bayern München sensationell mit einem 1:0-Sieg aus.

Für Markus Rauwolf kein Grund, traurig oder gar neidisch gewesen zu sein. Der damals jüngste Spieler der SCA-Truppe blickte bereits zehn Jahre voraus: „Bleibt alle gesund, und dann treffen wir uns wieder. Allerdings schon um 15 Uhr“, scherzte er mit Blick auf das Rentenalter, das die Altenmünsterer Pokalhelden von 1994 dann wohl alle erreicht hätten. (her)