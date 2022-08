Landwirt wird in Altenmünster vom eigenen Traktor überrollt

Ein 55-Jähriger stellt seinen Traktor in Altenmünster in einer Wiese ab. Als er plötzlich losrollt, versucht der Mann auf das Fahrzeug aufzuspringen.

Von seinem eigenen Traktor ist ein 55-jähriger Mann aus Altenmünster am Donnerstag überrollt worden. Der Landwirt hatte am Donnerstag gegen 10.40 Uhr seinen Deutz in einer Wiese in der Weldishofstraße abgestellt, vermutlich aber hatte die Bremse nicht richtig gegriffen.

Als der Traktor plötzlich losrollte, wollte der 55-Jährige schnell noch auf das Fahrzeug springen, um es abzubremsen. Dabei rutschte er aber ab und stürzte. Der Landwirt wurde unter dem linken Hinterreifen des Traktors eingeklemmt. Dennoch hatte der 55-Jährige großes Glück im Unglück gehabt. Direkt an der Unfallstelle befindet sich eine Böschung, an der sein Traktor von selbst stehen blieb. Nach Auskunft der Polizei wäre der Mann ansonsten von dem landwirtschaftlichen Gerät komplett überrollt worden.

Vom Traktor überrollt: Modell wiegt 2100 Kilogramm

Der Mann erlitt Quetschungen am linken Fuß und wurde in die Universitätsklinik nach Augsburg eingeliefert. Bei seinem Traktor handelt es sich um einen Deutz D4507. Dieses für heutige Verhältnisse eher kleines Modell kam 1980 auf den Markt, wiegt aber dennoch rund 2100 Kilogramm. In einschlägigen Foren wird immer wieder die schwache Bremsleistung des Traktors und das zu weiche Pedal kritisiert.